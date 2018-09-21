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В Италии опасаются, что цена бензина достигнет 2 евро

Экономика

К этому может привести рост цен на нефть и повышение акцизов

Рим, 21 сентября 2018, 16:11 — REGNUM  Италию может ждать повторение «самых темных дней кризиса» 2012−2013 годов и рост стоимости бензина до 2 евро за литр, отмечают обозреватели Il Sole 24 Ore в пятницу, 21 сентября.

К росту цен на топливо может привести, с одной стороны, рост цен на нефть, а с другой — повышение акцизов, которые под разными предлогами остаются замороженными с 2014 года, полагают обозреватели издания.

В настоящее время средняя стоимость литра бензина в Италии составляет около 1,6−1,7 евро (около 130 рублей).

Ранее в пятницу, 21 сентября, вице-премьер Италии Маттео Сальвини выступил с прямо противоположным прогнозом: по его словам, правительство, избранное народом «для снижения налогов», намеревается снизить в том числе и стоимость бензина.

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Экономика Италии
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