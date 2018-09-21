Акционирование «Воронежгорэлектросеть» завершат в январе 2019 года

Воронеж, , 15:58 — REGNUM Процесс акционирования МУП «Воронежская горэлектросеть» находится на финальной стадии. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 21 сентября сообщил журналистам губернатор Александр Гусев.

«По графику мы выходим на начало января с окончанием процесса акционирования. Собственно, следующий этап — продажа акций. Еще раз соберемся со всеми заинтересованными структурами, решим, нужно ли продавать 100% акций, чтобы выручить максимальное количество средств, или оставить у себя блокирующий пакет — 25% плюс одна акция», — сказал Александр Гусев.

Кроме того, губернатор прокомментировал и передачу в концессию другого муниципального предприятия — МКП «Воронежтеплосеть». По словам Александра Гусева, сейчас ожидаются документы от ПАО «Квадра». Если они не будут предоставлены в октябре 2018 года, то право концессии может быть выставлено на открытый конкурс. При этом в ПАО «Квадра» заявляют, что инициатива по концессионному соглашению может быть заявлена в ближайшие дни.

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