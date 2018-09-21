Астана и Ташкент определили направления военно-технического сотрудничества

Астана, , 15:57 — REGNUM Казахстан и Узбекистан определили совместные направления работы в рамках военно-технического сотрудничества, сообщает 21 сентября агентство «Казинформ» со ссылкой на директора департамента международного военно-технического сотрудничества министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Асланбека Сырланова.

Стороны будут совместно работать над производством оптических приборов, авиационной техники, модернизацией вооружений. Сырланов отметил, что специалисты двух стран активно сотрудничают в сфере производства гражданской продукции. В частности, предприятия из казахстанского Кокчетава и узбекистанского Ташкента создали 25-тонный автомобильный кран.

Напомним, 16 сентября в рамках визита президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Узбекистан было подписано соглашение между правительствами двух стран о сотрудничестве в военно-технической сфере. Документ вступил в силу в конце февраля 2018 года.

Читайте также: Депутаты Казахстана одобрили точку стыка границ с Узбекистаном и Туркменией