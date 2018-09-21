Пятница, 21 Сентября 2018 года
16:48:35 МСК

Астана и Ташкент определили направления военно-технического сотрудничества

Экономика

Предприятия из Казахстана и Узбекистана создали 25-тонный автомобильный кран

Астана, 21 сентября 2018, 15:57 — REGNUM  Казахстан и Узбекистан определили совместные направления работы в рамках военно-технического сотрудничества, сообщает 21 сентября агентство «Казинформ» со ссылкой на директора департамента международного военно-технического сотрудничества министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Асланбека Сырланова.

Стороны будут совместно работать над производством оптических приборов, авиационной техники, модернизацией вооружений. Сырланов отметил, что специалисты двух стран активно сотрудничают в сфере производства гражданской продукции. В частности, предприятия из казахстанского Кокчетава и узбекистанского Ташкента создали 25-тонный автомобильный кран.

Напомним, 16 сентября в рамках визита президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Узбекистан было подписано соглашение между правительствами двух стран о сотрудничестве в военно-технической сфере. Документ вступил в силу в конце февраля 2018 года.

Читайте также: Депутаты Казахстана одобрили точку стыка границ с Узбекистаном и Туркменией

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отношения Казахстана и Узбекистана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить