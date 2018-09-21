Битва за урожай: свердловские аграрии сократили отставание

Екатеринбург, , 15:53 — REGNUM В Свердловской убрано 75% зерновых. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном министерстве АПК и продовольствия.

Собрано 529 тыс. тонн зерна. По картофелю показатели хуже — собрано 175 тыс. тонн или 65%. Овощей уже удалось собрать 32%.

Как отмечают в министерстве, аграрии смогли сократить отставание, которое было вызвано непогодой. Теперь темпы уборки урожая полностью соответствуют средним за год показателям. В минсельхозе отмечают, что всё идёт по плану.