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Битва за урожай: свердловские аграрии сократили отставание

Экономика

Убрано 75% зерна. Всё идёт по плану, отмечают в министерстве АПК и продовольствия

Екатеринбург, 21 сентября 2018, 15:53 — REGNUM  В Свердловской убрано 75% зерновых. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном министерстве АПК и продовольствия.

Собрано 529 тыс. тонн зерна. По картофелю показатели хуже — собрано 175 тыс. тонн или 65%. Овощей уже удалось собрать 32%.

Как отмечают в министерстве, аграрии смогли сократить отставание, которое было вызвано непогодой. Теперь темпы уборки урожая полностью соответствуют средним за год показателям. В минсельхозе отмечают, что всё идёт по плану.

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Урожай
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