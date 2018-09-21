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Правительство Италии обещает не поднимать НДС

Экономика

«Народ выбрал это правительство для того, чтобы налоги снижались»

Рим, 21 сентября 2018, 15:43 — REGNUM  Правительство Италии не будет повышать НДС, заявил в пятницу, 21 сентября, вице-премьер Маттео Сальвини, сообщает La Repubblica.

«Повышения НДС не будет. Народ выбрал это правительство для того, чтобы налоги снижались. Мы собираемся снизить акцизы на топливо и снизить пенсионный возраст», — цитирует издание вице-премьера.

Ранее ряд наблюдателей заявляли о неизбежном повышении НДС в Италии для выполнения предвыборных обещаний нового коалиционного правительства. Власти регулярно опровергают возможность такого повышения.

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Экономика Италии
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