Рубль ослаб на фоне новостей о санкциях

Москва, , 15:38 — REGNUM Окончание недели для рубля проходит под знаком распродаж. Сегодня, 21 сентября, потери составили 0,4% против доллара США и 0,75% против евро. Слабость российской валюты обусловлена новостным фоном со стороны Запада о санкциях. Вряд ли эффект будет сильным, так как действия уже вполне ожидаемые и не станут причиной повторной волны распродаж. Как стало известно 21 сентября утром во всех СМИ, в черный список госдепартамента попали еще 27 российских граждан и шесть компаний, которые связаны со сферой обороны или разведкой, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО ЦСИТ (Центр современных инвестиционных технологий) Денис Владимиров.

С 17 сентября на валютном рынке в мире российская валюта была лидером роста. Против доллара США выросла на 2,7%, против евро почти на 2%. Фондовые индексы России также чувствовали волну оптимизма. РТС, в частности, к 21 сентября был в плюсе на 4,6%.

«Новые сообщения о санкциях пока что будут поводом спекулятивной приостановки роста рубля. Фактор коррекции доллара США вверх также несколько поддерживает слабость рубля. Однако для будущих валютообменных операций на выходные, 22−23 сентября, а также в понедельник 24 сентября не стоит торопиться с наращиванием доли валютных сбережений. Налоговый период и дорогая нефть вполне могут спровоцировать рост рубля на уровень 65,50 по доллару и 76,70 по евро уже на следующей неделе», — считает Владимиров.

Читайте также: Доллар склонен к снижению