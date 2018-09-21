Нефть: ключевым уровнем сопротивления остается отметка $80

Москва, , 15:32 — REGNUM Последние сутки на рынке нефти прошли под знаком заявлений американского президента Дональда Трампа о том, что ОПЕК обязан опустить цены на нефть. Фьючерс сразу отреагировал снижением более чем на 1% Таким образом, на этой неделе игроки получили несколько противоречивых сигналов, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«С одной стороны, Саудовская Аравия заявила, что приемлемый для них уровень цен на нефть находится выше отметки в $80 за баррель. С другой — министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что долгосрочный прогноз цен на нефть базируется на ценах в районе $50. И, конечно, заявление Трампа, которое несколько шокировало игроков, так как было сделано неожиданно, плюс совсем непонятно какими способами администрация США заставит ОПЕК снизить цены на нефть», — пояснил эксперт.

Уже утром 21 сентября фьючерс отыграл часть потерь и вернулся к уровню в $79. Помимо традиционных тем на рынок нефти сейчас влияет динамика американского доллара. Индекс доллара за неделю потерял около 2%, что неизбежно поддерживает сырьевые рынки, в том числе и нефть.

«С технической точки зрения, ключевым уровнем сопротивления остается $80. Внизу поддержка для Brent находится в районе $76. Пока определенности на рынке нет, фьючерс будет находится в коридоре от $76 до $80. Еще следует обратить внимание на данные по количеству активных буровых в США от Baker Hughes, которые выйдут 21 сентября вечером. Рост активных вышек негативно повлияет на нефтяные цены», — полагает Капустянский.

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