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Губернатор Севастополя: продление ФЦП даёт дополнительные преимущества

Экономика

Дмитрий Овсянников уверен, что сразу всё досконально спланировать было невозможно

Губернатор Севастополя: продление ФЦП даёт дополнительные преимущества
Марина Каширская © ИА REGNUM
Севастополь — город-герой

Севастополь, 21 сентября 2018, 15:28 — REGNUM  Решение о продлении федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя ещё на два года даёт городу дополнительные преимущества, поскольку в 2014 году далеко не всё удалось точно сформулировать. Такое мнение 21 сентября журналистам высказал губернатор города-героя Дмитрий Овсянников.

«На тот момент было невозможно чётко определить, сколько нам нужно детских садов, школ, больниц, объектов культуры и спорта. Был определённый элемент спешки», — подчеркнул Овсянников.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября правительство РФ продлило федеральную целевую программу «Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя» до 2022 года, увеличив её финансирование в общей сложности на 40 млрд рублей, до 877,8 млрд, с учётом регионального и внебюджетного софинансирования.

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ФЦП «Развитие Республики Крым и Севастополя»
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