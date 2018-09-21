Налоговая нагрузка в Италии составляет 42%

Рим, , 15:20 — REGNUM Итальянские статистики уточнили данные об экономике страны по итогам 2017 года, сообщает Il Figlio в пятницу, 21 сентября.

Рост ВВП страны по итогам минувшего года составил 1,6%. Уровень налоговой нагрузки несколько снизился — с 42,4 до 42,2%.

Столь же незначительно снизилось и соотношение государственного долга к ВВП: в начале 2017 года госдолг Италии составлял 131,8% ВВП, в конце года — 131,2%.

Номинальные доходы граждан по итогам года выросли на 1,6%, реальные — на 0,5%.

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