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«Пенсионную систему реформируют, чтобы жизнь людей сделать лучше»

Экономика

Переходный период воспринимается болезненно, но Россия не может топтаться на месте, заявила эксперт

«Пенсионную систему реформируют, чтобы жизнь людей сделать лучше»
Змеиный язык

Магас, 21 сентября 2018, 15:10 — REGNUM  Пенсионную реформу в России нужно проводить. Не может всё стоять на одном мести. Если власти страны хотят поменять жизнь людей в лучшую строну, то нужно проводить реформы во все сферах и направлениях, в том числе и в пенсионной системе, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель Ингушской республиканской организации «Всероссийское общество инвалидов» Хава Майриева.

«Практически всем гражданам не понравилось, что пенсионный возраст для женщин в первоначальном варианте законопроекта о повышении пенсионного возраста подняли до 63 лет, но президент РФ Владимир Путин внес коррективы, дал послабление, и возраст снизили до 60 лет. На женщине лежит много обязанностей, поэтому снижения пенсионного возраста — это мудрое решение главы государства», — отметила эксперт.

По её мнению, проведение реформы — правильный шаг, во власти сидят не глупые люди, они считают и стратегически мыслят. Всё новое всегда воспринимается людьми в штыки, но нужно привыкать к новому, к инновациям, по-другому смотреть на жизнь, более прогрессивно.

«Переходный период воспринимается болезненно людьми, но страна не может топтаться на месте, надо идти в ногу со временем. По ходу проведения пенсионной реформы будут выявляться ошибки, это нормально, нужно их исправлять и двигаться дальше. России далеко до западных стран, но стремиться к этому надо. Полностью поддерживаю курс правительства РФ, с учетом, что некоторые моменты ещё подправят», — высказал свое мнение Майриева.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»

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Повышение пенсионного возраста
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