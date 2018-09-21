«Пенсионную систему реформируют, чтобы жизнь людей сделать лучше»

Магас, , 15:10 — REGNUM Пенсионную реформу в России нужно проводить. Не может всё стоять на одном мести. Если власти страны хотят поменять жизнь людей в лучшую строну, то нужно проводить реформы во все сферах и направлениях, в том числе и в пенсионной системе, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель Ингушской республиканской организации «Всероссийское общество инвалидов» Хава Майриева.

«Практически всем гражданам не понравилось, что пенсионный возраст для женщин в первоначальном варианте законопроекта о повышении пенсионного возраста подняли до 63 лет, но президент РФ Владимир Путин внес коррективы, дал послабление, и возраст снизили до 60 лет. На женщине лежит много обязанностей, поэтому снижения пенсионного возраста — это мудрое решение главы государства», — отметила эксперт.

По её мнению, проведение реформы — правильный шаг, во власти сидят не глупые люди, они считают и стратегически мыслят. Всё новое всегда воспринимается людьми в штыки, но нужно привыкать к новому, к инновациям, по-другому смотреть на жизнь, более прогрессивно.

«Переходный период воспринимается болезненно людьми, но страна не может топтаться на месте, надо идти в ногу со временем. По ходу проведения пенсионной реформы будут выявляться ошибки, это нормально, нужно их исправлять и двигаться дальше. России далеко до западных стран, но стремиться к этому надо. Полностью поддерживаю курс правительства РФ, с учетом, что некоторые моменты ещё подправят», — высказал свое мнение Майриева.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»