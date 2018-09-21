Правительство Севастополя правит бюджет и ФЦП

Севастополь, , 15:04 — REGNUM В правительстве Севастополя готовят поправки к бюджету города на 2018 год, а также изменения в ряд государственных программ. Об этом 21 сентября сообщил журналистам и.о. директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Евгений Исаков.

«Изменения касаются объёмов финансирования мероприятий федеральной целевой программы. Например, по реконструкции и развитию гражданского сектора аэропорта Бельбек в 2018 году лимит увеличен на 275 млн рублей, а в 2019 и 2020 годах уменьшен на 584 млн рублей», — отметил чиновник.

По его словам, к понедельнику, 24 сентября, все изменения в бюджет должны быть готовы.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле депутаты Заксобрания лишили правительство Севастополя полномочий, позволяющих перераспределять бюджетные средства без утверждения соответствующего закона. В ответ чиновники обвинили депутатов в саботаже, а губернатор намекнул на досрочный роспуск Заксобрания, назвав парламент города «неэффективным и манипулятивным органом».