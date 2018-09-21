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В Оренбуржье урожай зерна 2018 года вдвое ниже прошлогоднего

Экономика

В регионе собрано чуть более 2 млн тонн зерна

В Оренбуржье урожай зерна 2018 года вдвое ниже прошлогоднего
Неурожай

Оренбург, 21 сентября 2018, 15:01 — REGNUM  В Оренбургской области по состоянию на 21 сентября аграрии собрали чуть более 2 млн тонн зерновых. Доля озимых культур в этом объеме составила 41%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в минсельхозе региона.

Стоит отметить, что год назад (на 21 сентября 2019 года) урожай составил 4174,6 млн тонн зерна. Аграрии и чиновники минсельхоза гордились рекордом. До 2018 года в последний раз более 4 млн тонн зерна регион собирал в 1997 году (20 лет назад) — 4 млн 486,8 тыс. тонн.

В середине лета 2017 года сельхозтоваропроизводители прогнозировали урожай значительно ниже 4 млн тонн зерна. Говорили о 2 млн тонн тоннах. Причиной такого неблагоприятного проноза стала засуха. На конец июля площадь, на которой сгорели зерновые, составила 249 тыс. га.

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