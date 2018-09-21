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Уклонение от уплаты НДС в Италии оценили в 36 млрд евро

Экономика

Италия занимает одно из первых мест в ЕС по объему «несобранного НДС»

Рим, 21 сентября 2018, 14:59 — REGNUM  Случаи мошенничества при уплате НДС в Европе остаются весьма распространёнными, сообщает в пятницу, 21 сентября, Il Sole 24 Ore со ссылкой на доклад Еврокомиссии.

По итогам 2016 года из-за уклонения от уплаты налога, а также из-за ошибок в расчетах недоплата НДС в странах ЕС составила 147,1 млрд евро. Италия находится в числе лидеров — ее показатель составляет 35,9 млрд евро.

В Еврокомиссии также напомнили о своем предложении пересмотреть схему уплаты НДС в Евросоюзе. Сейчас в случае с трансграничными продажами налог должен быть уплачен по месту происхождения продукции, а не по месту его фактического использования, что и приводит, по мнению ЕК, к многочисленным случаям мошенничества.

В Еврокомиссии также сообщили, что Италия занимает одно из первых мест в ЕС по объему «несобранного НДС»: по итогам 2015 года реальные сборы налога оказались на 25,9% ниже ожидаемых.

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Экономика Италии
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