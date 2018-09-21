Участок трассы «Кострома-Шарья-Киров» открыт после ремонта

Кострома, , 14:57 — REGNUM В Костромской области сдан в эксплуатацию участок дороги от Судиславля до Островского федеральной трассы «Кострома-Шарья-Киров», сообщает ГТРК «Кострома». Полностью отремонтировать трассу местные власти обещают за 3 года.

Кроме нового асфальта на данном участке установлено более 400 дорожных знаков и отремонтировано 14 автобусных остановок. Осталось засеять обочины газонной травой .

По словам прораба Ильи Хлебнова, после ремонта трассы, автомобильный поток на участке дороги увеличился в 2 раза.

ИА REGNUM напоминает, что дорожное хозяйство Костромской области получило в 2018 году почти 3 миллиарда рублей из федерального бюджета. Это вдвое больше прошлогодних показателей.

Деньги планировалось потратить на капитальный ремонт трассы Кострома-Шарья-Киров-Пермь», ремонт дорог в селах региона и капитальный ремонт моста через Волгу. В пресс-службе губернатора области отмечали, что объем такого финансирования стал возможен также благодаря деньгам, которые вносят грузоперевозчики через систему «Платон».