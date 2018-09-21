General Electric поддержит развитие индонезийской промышленности

Джакарта, , 14:57 — REGNUM Генеральный директор General Electric Indonesia Ханди Сатриаго заявил, что компания готова помочь в осуществлении программ профессионального образования, проводимых правительством Индонезии, сообщает Antaranews.

«Мы предоставим экспертов компании для ведения лекций, а также учебные пособия. Эта программа скоро будет реализована», — отметил Ханди Сатриаго после встречи с министром промышленности Индонезии Аирлангга Хартарто.

По словам генерального директора, компания сосредоточилась на развитии четырех секторов, а именно в авиационной, энергетической, цифровой промышленностях и здравоохранении. Эти области развиваются в Индонезии и предоставляют возможности для увеличения количества профессиональных работников.

Компания также обещала поддержать развитие индустрии 4.0.

«В настоящее время правительство сосредоточивает усилия на повышении компетентности людских ресурсов, чтобы иметь возможность столкнуться с промышленной революцией 4.0», — заявил министр, подчеркивая, что квалифицированные кадры являются основным ключом к успешной реализации четвертой промышленной революции.

Напомним, в дорожной карте Индонезия 4.0 основной упор делается на пять приоритетных отраслей промышленности: пищевая промышленность, автомобилестроение, электроника, химическая промышленность и текстильная.

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