В Карагандинской области выделили землю для строительства НПЗ

Караганда, Казахстан, , 14:51 — REGNUM Для строительства нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Жанааркинском районе Карагандинской области Казахстана выделено 100 га земли, сообщили 21 августа в пресс-службе областного акимата (администрации).

В рамках реализации проекта планируется построить небольшой город. Средства на строительство НПЗ выделила компания из Сингапура. Завод и жилой массив планируется построить в течение двух лет. В настоящее время проектно-сметная документация находится на государственной экспертизе.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев заявил, что республике необходимо в срочном порядке приступить к экспорту бензина, чтобы избежать профицита и затоваривания рынка.

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