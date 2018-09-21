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В Карагандинской области выделили землю для строительства НПЗ

Экономика

Инвестором выступает компания из Сингапура

Караганда, Казахстан, 21 сентября 2018, 14:51 — REGNUM  Для строительства нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Жанааркинском районе Карагандинской области Казахстана выделено 100 га земли, сообщили 21 августа в пресс-службе областного акимата (администрации).

В рамках реализации проекта планируется построить небольшой город. Средства на строительство НПЗ выделила компания из Сингапура. Завод и жилой массив планируется построить в течение двух лет. В настоящее время проектно-сметная документация находится на государственной экспертизе.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев заявил, что республике необходимо в срочном порядке приступить к экспорту бензина, чтобы избежать профицита и затоваривания рынка.

Читайте ранее в этом сюжете: Министр энергетики: Казахстану срочно нужно экспортировать свой бензин

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