В Ивановской области пересчитают субсидии на оплату ЖКХ

Иваново, , 14:29 — REGNUM Размер регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, от которого зависит расчет субсидий на оплату ЖКУ, увеличен в Ивановской области, сообщила 21 сентября пресс-служба администрации региона. Постановление подписал губернатор Станислав Воскресенский. Для разных муниципалитетов утвержден свой стандарт, с учетом сезона — в отопительный период он выше.

Региональные стандарты применяются для расчета размера субсидий гражданам, оплата коммунальных услуг которых превышает 22% от совокупного дохода семьи. В Ивановской области на получение субсидий могут рассчитывать около 45 тыс. семей.

Новый, проиндексированный стандарт будет применяться при расчете коммунальных платежей с 1 июля текущего года. Перерасчет будет произведен единовременно с выплатами за сентябрь.

Это уже второе изменение регионального стандарта стоимости услуг ЖКХ с начала этого года — до этого показатель не менялся в течение нескольких лет.