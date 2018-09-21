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В Ивановской области пересчитают субсидии на оплату ЖКХ

Экономика

На поддержку могут рассчитывать 45 тыс. семей

В Ивановской области пересчитают субсидии на оплату ЖКХ
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Оплата ЖКУ

Иваново, 21 сентября 2018, 14:29 — REGNUM  Размер регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, от которого зависит расчет субсидий на оплату ЖКУ, увеличен в Ивановской области, сообщила 21 сентября пресс-служба администрации региона. Постановление подписал губернатор Станислав Воскресенский. Для разных муниципалитетов утвержден свой стандарт, с учетом сезона — в отопительный период он выше.

Региональные стандарты применяются для расчета размера субсидий гражданам, оплата коммунальных услуг которых превышает 22% от совокупного дохода семьи. В Ивановской области на получение субсидий могут рассчитывать около 45 тыс. семей.

Новый, проиндексированный стандарт будет применяться при расчете коммунальных платежей с 1 июля текущего года. Перерасчет будет произведен единовременно с выплатами за сентябрь.

Это уже второе изменение регионального стандарта стоимости услуг ЖКХ с начала этого года — до этого показатель не менялся в течение нескольких лет.

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Реформа ЖКХ
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