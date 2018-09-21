«Казатомпром» планирует стать крупнейшей компанией на мировом рынке урана

Астана, , 14:17 — REGNUM За 2017 год и восемь месяцев 2018 года АО «НАК «Казатомпром» выполнило все производственные и финансовые планы, заявил глава национальной компании Галымжан Пирматов на встрече с президентом республики Нурсултаном Назарбаевым. Об этом 21 сентября сообщили в пресс-службе главы государства.

Пирматов отметил, что в 2018 году выплаты дивидендов увеличатся более чем в два раза. Компания также планирует увеличить объем продаж урана, что сделает её крупнейшим игроком на мировом рынке.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня национальная компания «Казатомпром» экспортировала первую партию природного урана в Швецию. Поставки были выполнены в рамках коммерческого соглашения между «Казатомпром» и Vattenfall AB.

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