Топилин заявил о сокращении разницы в зарплатах мужчин и женщин в России

Санкт-Петербург, , 14:16 — REGNUM В России необходимо продолжать сокращать разницу в заработных платах мужчин и женщин, заявил 21 сентября журналистам министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин в кулуарах Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге.

«Показатель гендерного разрыва в зарплате сократился с 36,8% в 2001 году до 28,3% в 2017 году», — заявил Топилин, добавив, что эту разницу необходимо сокращать и дальше.

Напомним, ранее председатель Совета Федерации Валентина призвала стремиться к сокращению разрыва в величине зарплат российских мужчин и женщин. По её мнению, он является «большим и несправедливым».

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