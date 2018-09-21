Жители Москвы стали почти в три раза больше платить за имущество

Москва, , 14:03 — REGNUM Изменения порядка начисления налога на имущество физических лиц привели к росту финансовой нагрузки на жителей Москвы. Согласно подсчётам, произведённым экспертами компании «Финэкспертиза», за два года она увеличилась в 2,74 раза.

Читайте также: Долги по налогам на имущество физлиц: пеня начнет «капать» с 1 мая

Теперь среднестатистический москвич платит за своё имущество 1 050 рублей, что почти вдвое больше, чем в среднем по стране. Сборы по налогу на имущество физических лиц в Москве достигли 13 млрд рублей, увеличившись за два года на 8,3 млрд рублей.

Аналитики напоминают, что до 2014 года налог на имущество физических лиц исчислялся исходя из инвентаризационной стоимости с учетом коэффициента-дефлятора. А с 2015 года регионы начали постепенный переход на расчёт налога, исходя из кадастровой стоимости объектов. За счёт этого доходы бюджета от налога на имущество физических лиц с 2015 по 2017 год выросли в 1,72 раза — до 52,2 млрд рублей.

Также в сюжете: В Москве в два раза вырастет стоимость льгот и налоговых вычетов

Как сообщало ИА REGNUM, Минфин РФ намерен предложить переход к налогообложению объектов недвижимого имущества физических лиц, исходя из их кадастровой стоимости. При этом планируется установить коэффициент, ограничивающий ежегодное увеличение суммы налога, исчисляемого на основании кадастровой стоимости, не более чем на 10% по сравнению с предыдущим годом на территориях тех регионов, в которых исчисление налога осуществляется с коэффициентом 0,6.

Читайте ранее в этом сюжете: В России продолжится рост налога на недвижимость