Правительство Украины в выдаче незаконных разрешений на добычу нефти и газа

Киев, , 14:00 — REGNUM Депутат от фракции «Радикальная партия» Игорь Мосийчук заявил, что фирма «российского бизнесмена» незаконно получила лицензии на добычу нефти и газа в Полтавской области. Об этом Мосийчук сказал 21 сентября во время «Часа вопросов к правительству», обращаясь к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману.

«На Полтавщине какому-то непонятному предприятию, которое связано с российским олигархом без аукциона, как с барского плеча, предоставлено 12 месторождений», — возмутился Мосийчук.

В свою очередь премьер Гройсман проинформировал, что поручил секретариату правительства подготовить проект постановления об отмене соответствующего решения Государственной службы геологии и недр Украины в пределах полномочий правительства. Он пообещал, что не будет «поддерживать ни украинских, ни российских олигархов, которые дерибанят украинские недра».

«Мы обсуждали этот вопрос. Действительно, произошло распределение месторождений. Это совершено заместителем начальника Госгеонедр, который был задержан на взятке. Благодарю правоохранительные органы за то, что они его задержали… По этому вопросу правительство не принимало ни одного решения… Я дал поручение секретариату правительства юридически подготовить проект постановления об отмене решения в пределах полномочий правительства Украины… Мы изменили законодательство и сделали эту систему более прозрачной. В середине июля мы приняли решение об открытии информации по геоданным и обязательном проведении аукционов. Министерство экологии не дает мне на подпись это решение два месяца», — пожаловался Гройсман.

Как сообщалось, в июле 2018 года депутаты Полтавского облсовета и Государственная служба геологии и недр Украины без проведения конкурса передала фирме «Ист Юроуп Петролеум» (якобы принадлежит российскому бизнесмену) 10 месторождений газа и нефти. В Полтавской области «Ист Юроуп Петролеум» планирует разрабатывать Майоровский, Клюшниковский, Дружининский, Боярско-Чапаевский, Юго-Свистуновский участок, а также Флеривско-Юбилейную, Ново-Диканскую, Бутовско-Миргородскую, Ольшанскую и Гулаковскую площади.

Напомним, 3 сентября киевские силовики задержали на получении взятки исполняющего обязанности председателя Государственной службы геологии и недр Украины. По данным пресс-секретаря генерального прокурора Ларисы Сарган, указанный чиновник требовал и получил неправомерную выгоду в сумме 3 тысяч долларов США от представителя предприятия за содействие в получении пакета документов, необходимого для осуществления работ по добыче торфа.