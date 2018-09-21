Власти Италии не дадут «доход от гражданства» иностранцам

Рим, , 13:47 — REGNUM Проживающие на территории Италии граждане других государств не получат право на «доход от гражданства», его будут получать только граждане Италии, заявил в пятницу, 21 сентября, виц-премьер, глава «Движения 5 звезд» Луиджи Ди Майо, передает La Stampa.

Вице-премьер Маттео Сальвини, возглавляющий другую составляющую правящую коалицию партию, «Лигу», подтвердил, что его партия согласна с этим предложением.

Доход от гражданства предполагает выплату пособия безработным гражданам в период получения ими новой специальности в обмен на работу на общественных началах. Его величина должна составить 780 евро, но есть вероятность, что на первом этапе она составит 300 евро.

Впрочем, оппоненты правительства полагают, что распространить право на получение дохода от гражданства только на граждан Италии не получится. Европейские нормы требуют равных условий социальных выплат для граждан страны и тех, у кого есть право на длительное постоянное пребывание в ней, сказал экс-министр труда Тициано Треу.

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