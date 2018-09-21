«Гражданам РФ надо начать мыслить по государственному»

Махачкала, , 13:46 — REGNUM Пенсионную реформу проводить нужно, это правильное решение властей. Далее могут быть негативные последствия, если сегодня не внести изменения в пенсионное законодательство, заявила корреспонденту ИА REGNUM директор Научно — исследовательского института «Информационные технологии и телекоммуникации» Дагестанского государственного технического университета (ДГТУ), д. э. н., профессор, доверенное лицо президента РФ Владимра Путина Елена Павлюченко.

«Все нововведения всегда вносят потрясения для населения, но тем не менее надо понимать, что повышение пенсионного возраста — мера необходимая с экономической точки зрения. При этом стоит отметить, что многие граждане не могут себе представить, что они выйдут на пенсию и будут сидеть дома. Как правило, у людей к 55−60 годам накоплен богатый профессиональный и жизненный опыт, они полны энергии и желания работать дальше», — считает экономист.

Выступление президента РФ Владимира Путина переломило негативные настроения граждан. Он, как руководитель страны, думает о людях, о государстве, смотрит в будущее, а не мыслит сегодняшним днем, это отличает Путина, как политика, стратега и умного человека», — отметила экономист.

«Президент попросил граждан с пониманием отнестись к этому непростому шагу. А гражданам в свою очередь надо перестать жить своими личными интересами и подумать по государственному. Каждый человек привык думать только о себе, тем не менее, надо оторваться от своих проблем, и подумать о будущем страны. Люди должны занимать активную жизненную позицию», — высказала свое мнение Павлюченко.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»