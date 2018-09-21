Ульяновский фонд развития промышленности поддержал два проекта

Ульяновск, , 13:31 — REGNUM В Ульяновской области за счёт регионального фонда развития промышленности (ФРП) будут поддержаны два проекта. Общий бюджет проектов превышает 15,5 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Уточняется, что финансовую поддержку получат производитель оснастки и комплектующих для инвалидных колясок ООО «Ульяновский приборо-ремонтный завод» («УПРЗ») и димитровградский производитель плетеной мебели «АВП Ротанг». Инвестиции оцениваются в 15,5 млн рублей, 11,5 из которых будут предоставлены региональным ФРП. Будет создано 13 рабочих мест, прирост поступлений в бюджет оценивается в 9 млн рублей.

В «УПРЗ» отмечают, что для повышения качества товара необходимо оборудовать цех пластмасс вспомогательным оборудованием.

«Мы с конца прошлого года выступаем одним из основных поставщиков оснастки пресс-форм и штампов для Чебоксарского электроаппаратного завода, который сейчас очень активно производит замещение санкционных электротехнических аппаратов для военной промышленности. В рамках этого проекта мы занимаемся не только производством этой оснастки, но и разработкой этих изделий», — говорит директор предприятия Сергей Утин.

Напомним, фонд развития промышленности создан в феврале 2016 года общим объёмом финансирования в 100 млн рублей ежегодно. За период работы фонда профинансировано 18 инвестиционных проектов, что позволило создать 341 новых рабочих мест. На поддержку направлено 280 млн рублей, в результате, по данным властей, в развитие промышленности Ульяновской области поступило почти 517 млн рублей дополнительных инвестиций.