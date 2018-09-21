Власти Украины обещают до конца сентября выделить дотации на госшахты

Киев, , 13:18 — REGNUM Внефракционный депутат, член партии «Наш край» Сергей Шахов призвал премьер-министра Украины Владимира Гройсмана уволить министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика за непогашение долгов по зарплатам перед рабочими госшахт. Соответствующее заявление Шахов сделал 21 сентября в Раде во время «Часа вопросов к правительству».

«13 июля Верховная Рада проголосовала за выплату зарплат шахтерам. До сих пор шахтерские семьи не получили свои заработанные деньги в шахте, получая серьезные болезни и выдавая уголь на гора. Скажите, кто был наказан за то, что шахтерские семьи голодают и бегают с протянутой рукой? В моей приемной стоят сотни шахтеров с просьбой немедленно решить этот вопрос. Совет Независимых профсоюзов горняков Украины принял решение немедленно отстранить с должности министра Насалика, который вообще не имеет образования и никогда не был в шахте у шахтеров», — сказал Шахов.

В свою очередь министр Насалик отметил, что правительство имеет задолженность по субсидированию госшахт на 348,1 млн грн (12,4 млн долл). При этом текущая оплата за отгруженный уголь осуществляется в полном объеме.

«На сегодняшний день задолженность составляет 348,1 млн грн. Это задолженность в разнице по себестоимости. Закон, о котором вы сказали, принят, на сегодняшний день мы вместе с Минфином ищем источники выполнения этого закона. На сегодняшний день мы составили схему, думаю, с понедельника (24 сентября) мы начнем общие проплаты по разнице себестоимости продукции. Текущая оплата за отгруженный уголь проводится на 100%», — заверил Насалик.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля Верховная Рада приняла закон №8362 о внесении изменений в закон «О Государственном бюджете Украины на 2018 год» относительно надлежащего финансового обеспечения государственного сектора угольной отрасли. Он предусматривает выделение 50 млн долл на угольную отрасль и погашение долгов по зарплатам перед шахтерами.

Напомним, за первый квартал 2018 года Украина нарастила импорт каменного угля и антрацита на 53,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 7,4 млн тонн, сообщила Государственная фискальная служба Украины. В денежном выражении импорт угля на Украину за январь-апрель составил $1,43 млрд, что на 30,3% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Главным поставщиком угля на Украину остаётся Россия, на которую приходится 64,08% импорта. За первый квартал 2018 года Киев закупил российского угля на $643,58 млн. Поставки из США составили 28,7% украинского импорта ($288,4 млн), из Канады — 4,8% ($48,4 млн), из других стран — 2,39% ($24 млн).