В Курганской области накопили миллионные долги за тепло

Курган, , 13:17 — REGNUM Муниципалитеты и предприятия ЖКХ задолжали поставщикам теплоэнергоресурсов 268 млн. рублей, что осложняет подготовку к отопительному сезону. Больше всего долгов у Кургана, Катайского, Шумихинского, Кетовского и Каргапольского районосообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной прокуратуре.

В частности, по данным администрации Кетовского района, на 20 сентября задолженность расположенной в муниципалитете Курганской государственной сельхозакадемии за природный газ составила 22,8 млн. рублей, за электроэнергию — 27,4 млн. рублей. Платежи поставщику не поступали в течение десяти месяцев, в связи с чем ООО «Газпром межрегионгаз Курган» намерено полностью прекратить подачу энергии. Ранее ИА REGNUM сообщало об опасениях жителей Кетовского района, где местный вуз накопил неоплаченные счета за газ.

Напомним, в 2017 году в КГСХА Кетовского района Курганской области отменяли занятия из-за отсутствия топлива. Проблемы с поставкой тепловых ресурсов тянулись весь 2017−2018 учебный год.

Кроме финансовых проблем в Зауралье немало других препятствий своевременной подаче тепла, главные из которых — износ инженерных коммуникации и неэффективное управление жилым фондом, отмечают в региональном надзорном ведомстве. Так, в Кургане до сих пор не решен вопрос передачи домов ЗАО «Курганская генерирующая компания» от обанкротившейся компании «Лен Зауралья».

Добавим, что средняя готовность зауральского жилфонда к зиме составляет 92%, котельные готовы к подаче тепла на 98%, тепловые сети — на 97%, водопроводные сети — на 99%. В учреждениях социальной сферы по заявкам руководителей начали давать отопление 20 сентября. Ориентировочно общий старт отопительного сезона назначен на 1 октября.

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