Особая экономическая зона в Воронеже откроется в октябре 2018 года

Воронеж, , 13:10 — REGNUM Особая экономическая зона «Центр» в Воронежской области откроется в октябре 2018 года. Об этом на пресс-конференции 21 сентября сообщил губернатор Александр Гусев, передает корреспондент ИА REGNUM. По словам главы области, сейчас рассматриваются заявки четырех потенциальных резидентов, однако в задачах региональной власти — найти инвестора с объемом вложений не менее 8 млрд рублей.

Как сообщил Александр Гусев, сейчас распоряжение правительства о создании особой экономической зоны проходит согласования в профильных министерствах, параллельно с этим идет проработка проекта и технической документации.

«Наша задача состоит в том, чтобы найти как минимум одного яркого крупного инвестора с объемом вложений 8−10 млрд рублей. Это не закрывает возможность участия всем остальным, но крупные производства должны на таких площадках возникать. Мы надеемся, что проект будет интересен не только нашим, но и зарубежным инвесторам», — сказал Александр Гусев.

Пока конкретные компании, которые рассматриваются, не называются. Александр Гусев отметил, что, в частности, интересными являются направления машиностроения и строения дизельных двигателей. По словам губернатора, планируется взаимодействие с корпорациями «Росатом» и «Ростех».

ИА REGNUM напоминает, что 7 августа проект ОЭЗ в Воронежской области получил поддержку президента РФ Владимира Путина. По заявлению губернатора, первые резиденты смогут зайти в новую ОЭЗ уже в 2019 году. При этом в областном правительстве считают, что ОЭЗ не будет конкурировать с аналогичными зонами в других регионах. Кроме того, здесь планируют развивать несколько промышленных отраслей.

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