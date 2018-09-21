Топилин не исключил изменений в назначении досрочных пенсий

Санкт-Петербург, , 13:08 — REGNUM В России могут произойти изменения в сфере назначения досрочных пенсий, заявил 21 сентября журналистам министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин в кулуарах Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге.

«То, что в дальнейшем с досрочными пенсиями придется что-то делать, это очевидно. Работодатели на этом настаивают, профсоюзы тоже поддерживают эту идею», — заявил Топилин.

По его словам, в дальнейшем работа с принятием соответствующих законов будет продолжена.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Топилин заявил, что правительство РФ не поддержало идею представителей бизнеса снизить ставку страховых взносов для работодателей за сотрудников предпенсионного возраста.

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