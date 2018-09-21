В «черный список» должников за свет попали 10 компаний Кабардино-Балкарии

Нальчик, , 13:07 — REGNUM Десять организаций Кабардино-Балкарии оказались в «черном списке» энергетиков. Их общий долг перед поставщиком электроэнергии превысил 781 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 21 сентября в пресс-службе МРСК Северного Кавказа.

Наибольшая задолженность накоплена муниципальным предприятием УК «Водоканал» — свыше 480 млн рублей и «Теплоэнергетической компанией» — более 169 млн рублей. Самый маленький долг у ООО «Очаг» — 2,3 млн рублей.

Стоит отметить, что в «черном списке» энергетиков на 1 августа 2018 года оказались также три компании из Калмыкии на сумму около 87 млн рублей, 21 предприятие из Северной Осетии — на сумму свыше 1,436 млрд рублей, 12 компаний из Карачаево-Черкесии с общей суммой долга около 300 млн рублей и предприятия других субъектов СКФО.

Как сообщало ИА REGNUM, на 1 июля 2018 года общая задолженность КАбардино-Балкарии перед энергетиками превысила 1,54 млрд рублей. Уровень оплаты за шесть месяцев снизился на 1,3% и составил 90,7%.

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