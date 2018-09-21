В Китае прошло заседание российско-китайской группы по гражданской авиации

Москва, , 13:07 — REGNUM Представители ведущих российских предприятий в области авиастроения приняли участие заседании Российско-Китайской рабочей группы по гражданской авиации и авиастроению, сообщает 21 сентября пресс-служба Всероссийского научно-исследовательского института авиационных материалов (ВИАМ).

Мероприятие прошло 20 сентября 2018 года в китайском городе Куньмин. Со стороны России в нем приняли участие заместитель Министра промышленности и торговли РФ Олег Евгеньевич Бочаров, представители ФГУП «ВИАМ», ПАО «ОАК», АО «Вертолеты России», АО «ОДК», ФГБУ «НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского», АО «НИИАО», Росавиации.

«В ходе мероприятия были подведены итоги деятельности подгрупп рабочей группы по самолетостроению, двигателестроению, вертолетостроению, по науке, технологиям и материаловедению, подгрупп по летной годности и по бортовому оборудованию», — говорится в сообщении.

Заместитель гендиректора ВИАМ Владислав Антипов представил доклад о результатах работы специальной рабочей группы по материалам и производственным технологиям нового поколения. Он сообщил, что ВИАМ и Пекинский институт авиационных материалов завершили формирование состава рабочей группы, а также согласовали пилотный проект по разработке комплексной системы защиты от коррозии, старения и биоповреждений агрегатов и конструкций российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета.

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