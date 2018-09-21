Одобрено правительством: МРОТ в России вырастет до 11 280 рублей

Москва, , 12:57 — REGNUM В России уже с 1 января 2019 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) может вырасти до 11 280 рублей, сообщает пресс-служба Минтруда РФ.

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Как уточнил министр труда и соцзащиты Максим Топилин, это составит 100% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал 2018 года.

Уточняется, что повышение минимального размера оплаты труда коснётся 3,7 млн работников, в том числе 2,2 млн сотрудников государственных и муниципальных учреждений.

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Законопроект о повышении МРОТ правительство внесет в Госдуму до 1 октября, инициатива входит в так называемый блок бюджетных законопроектов.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине лета 2018 года на доведение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума из резервного фонда правительства РФ было выделено 36 млрд рублей. Напомним, в марте президент России Владимир Путин подписал закон о повышении МРОТ до уровня прожиточного минимума. Минимальный размер оплаты труда, ранее составлявший 9 тыс. 489 рублей, вырос до 11 тыс. 163 рублей.

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