Отмена национального роуминга: операторы не остались в минусе

Санкт-Петербург, , 12:56 — REGNUM Операторы выполнили предписание об отмене национального роуминга с небольшой задержкой и получили от ФАС небольшие штрафы, но в минусе не остались, одновременно с отменой роуминга повысив тарифы, сказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 21 сентября, глава агентства «РусТелеком» Юрий Брюквин, комментируя решение ФАС о штрафах в отношении всех операторов «большой четверки».

Ранее заместитель главы ФАС Анатолий Голомолзин заявил, что служба оштрафовала всех операторов «большой четверки» по делу о национальном роуминге. Каждая из компаний будет оштрафован на 750 тысяч рублей.

ФАС оштрафовал компании на не самую большую сумму потому, что их обвиняют в несвоевременном исполнении решения, то есть в не самом значительном нарушении. Сначала речь шла о марте 2018 года, потом о конце августа 2018 года, но компании все-таки не успели, и ФАС этим штрафом призывает их быстрее реагировать на свои требования.

Но операторы, мягко говоря, не остались в минусе. Роуминга больше нет, но его отмена вылилась в повышение тарифов.

Мы видим значительное количество негативных сообщений от абонентов в социальных сетях. В рамках повышения цен операторы закрыли архивные тарифы и принудительно перевели клиентов на новые. Большинство абонентов столкнулись с существенным повышением цен, к тому же им приходится отключать дополнительные платные услуги. И все это — прямое следствие отмены роуминга.