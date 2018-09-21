Животноводы Киргизии с начала года произвели около 245 тысяч тонн мяса

Бишкек, , 12:55 — REGNUM С января по сентябрь 2018 года сельхозкооперативы и фермеры Киргизии вырастили 244,8 тысячи тонн мяса в живой массе, что на 5,6 тысячи тонн или на 2,3% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства.

На 2,1% выросло производство молока — до 1 млн 82,9 тысячи тонн. В ведомстве отмечают, что на этот показатель положительно повлияло увеличение поголовья коров на 19,8 тысячи голов. Исключением стала Таласская область, где наблюдается спад объема надоев на 1,2%.

На 5,6% выросло производство яиц — их за отчетный период домашние птицы снесли более 381,7 млн штук.

Также в стране зафиксирован рост производства шерсти на 1,4%. Этой разновидности сельхозпродукции за 8 месяцев 2018 года было произведено около 12,8 тысячи тонн.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным, в Киргизии фермерские хозяйства ежегодно производят до 250 тысяч тонн мяса, из которых почти тысяча тонн продается за рубеж. При этом местные сельхозпроизводители обеспечивают потребности внутреннего рынка республики в мясе только на 65%.

Отметим, что в январе 2017 года Киргизия ввела запрет на ввоз мяса птицы из Китая из-за его не соответствия стандартам качества Евразийского экономического союза. В августе 2018 года ветинспекция запретила импорт свинины из Китая и Польши, а также приостановила ввоз мяса птицы и яиц из Болгарии и из некоторых регионов России — Чувашии, Удмуртии, Республики Марий Эл и Нижегородской области.