Российский судостроительный завод показал спецкатера на выставке в Африке

Претория, ЮАР, , 12:51 — REGNUM Несколько образцов военной продукции продемонстрировал российский судостроительный завод «Вымпел» (входит в концерн «Калашников») на проходящей в Африке выставке «Africa Aerospace & Defence 2018», сообщает 21 сентября пресс-служба предприятия.

«На стенде «Вымпела» представлены образцы военной продукции: ракетный катер проекта «Молния», катер специального назначения «Грачонок», скоростной патрульный катер «Мангуст», патрульный катер «Ламантин», — говорится в сообщении.

Также посетителям стенда представлено гражданское судно на подводных крыльях «Комета 120М».

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Africa Aerospace & Defence 2018 — самая крупная на африканском континенте выставка сухопутной, морской и авиационно-космической техники. Форум, объединяющий 35 стран-участниц, проходит с 19 по 23 сентября в южноафриканском городе Претория.

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