Дмитрий Курдюков возглавил совет директоров дочернего банка ВЭБа

Москва, , 12:50 — REGNUM Совет директоров «Связь-Банка», главным акционером которого является госкорпорация «Внешэкономбанк», возглавил заместитель председателя ВЭБа Дмитрий Курдюков. В обновленном совете директоров семь из восьми мест — за представителями ВЭБа. Они работают с проблемными активами, развитием корпоративных программ, управлением рисками. По итогам объединения с Глобэксбанком «Связь-Банку» предстоит выйти на максимальную эффективность работы и занять достойное место на высоко конкурентном рынке.

«Важный для банка этап трансформации, объединения с Глобэксбанком должен пройти незаметно для клиентов и партнеров — как физических лиц, так и компаний, их интересы были и остаются нашим ключевым приоритетом. Необходимо максимально эффективно реализовать кадровый и управленческий потенциал банков, знания и уникальный опыт членов совета директоров, сократить расходы и повысить эффективность работы «Связь-Банка» и стать заметным игроком рынка», — подчеркнул Дмитрий Курдюков. Как он отметил, совет директоров будет принимать активное участие в работе «Связь-Банка». Объединение дочерних банков ВЭБа завершится до конца текущего года.

Во Внешэкономбанке Дмитрий Курдюков работает с марта 2017 года. Как первый заместитель председателя ВЭБа координировал работу всего бизнес-блока госкорпорации. Под его руководством была сформирована новая структура и команда, включая синдикацию, которая позволяет госкорпорации привлекать к реализации крупнейших проектов, прежде всего — инфраструктурных, коммерческие банки. Произошли качественные преобразования инвестиционного процесса: например, существенно сократились сроки экспертизы. Совместно с Минэкономразвития Внешэкономбанк приступил к реализации программы «фабрики проектного финансирования». С июня текущего года Дмитрий Курдюков курирует работу банков группы — «Связь-Банка» и Глобэксбанка, а также координирует трансформацию этих кредитных организаций.

До прихода в ВЭБ в течение четырех лет Дмитрий Курдюков возглавлял Северо-Западный банк Сбербанка, в 2010 году был советником президента Сбербанка, в 2011—2012 годах — председателем Поволжского банка. В 2005—2010 годах работал в «Уралсибе», до этого развивал корпоративный бизнес в Банке Москвы.

Напомним, в состав совета директоров «Связь-Банка» входят первый заместитель председателя ВЭБа Михаил Кузовлев, заместитель председателя ВЭБа Юрий Газарян, заместитель председателя ВЭБа Дмитрий Курдюков, президент-председатель правления «Связь-Банка» Денис Ноздрачев, старший вице-президент ВЭБа Игорь Краснов, старший вице-президент ВЭБа Наталья Стокальская, вице-президент ВЭБа Олег Голубенцев и старший управляющий директор ВЭБа Александр Буря.

Михаил Кузовлев как первый зампред ВЭБа координирует и контролирует деятельность банка, связанную с проблемными активами, а также курирует работу компании «ВЭБ Капитал». С 2015-го Михаил Кузовлев был председателем правления банка «Российский Капитал», в 2011—2015 годах возглавлял Банк Москвы, ранее с 2008 года занимал должность первого заместителя президента — председателя правления ВТБ. Юрий Газарян курирует в ВЭБе вопросы стратегического развития, координирует разработку и реализацию стратегии госкорпорации. До прихода в ВЭБ работал в аппарате правительства РФ, секретариате первого заместителя председателя правительства, администрации президента России.

Президент-председатель правления «Связь-Банка» Денис Ноздрачев руководит банком с августа 2009 года. В 2006 году был принят во Внешэкономбанк на должность заместителя директора департамента структурного финансирования. Позднее стал во главе департамента проектного финансирования, а затем возглавил департамент инфраструктуры ВЭБа. До этого работал во Внешторгбанке.

Наталья Стокальская в ВЭБе с 2017 года, занимается вопросами трансформации коммерческих Банков, входящих в группу ВЭБ. В банковской сфере с 1997 года. Опыт работы включает в себя крупные федеральные и иностранные банки: «Альфа-Банк», SEB, МДМ Банк, Сбербанк. Занималась вопросами кредитования и управления рисками. До перехода в ВЭБ 6 лет возглавляла управление кредитования Северо-Западного Банка Сбербанка.

Игорь Краснов руководит всей правовой дирекций Внешэкономбанка, в госкорпорации он работает с 2009 года. Член набсоветов ООО «ВЭБ — капитал» и «Банк БэлВЭБ», входит в советы директоров «ВЭБ — лизинг» и Глобэксбанка. Александр Буря руководит работой департамента интегрированного риск-менеджмента дирекции рисков Внешэкономбанка. В ВЭБе с 2012 года, член совета директоров «ВЭБ-Инжиниринг», член наблюдательного совета «Банк БелВЭБ».

Более 23 лет работы в банковской сфере и у Олега Голубенцева. В совете директоров Связь-Банк он избран заместителем председателя. До перехода в ВЭБ Олег Голубенцев руководил крупными региональными подразделениями Сбербанка в Оренбургской области и Санкт-Петербурге. Ранее занимался развитием розничного и корпоративного бизнеса в «Альфа-Банке» и Банке Москвы. В ВЭБе с конца 2017 года, ведет вопросы трансформации коммерческих банков, входящих в группу ВЭБ.

В «Связь-Банке» совет директоров станет активно участвовать в работе кредитного учреждения, которое в результате объединения войдет в ТОП-25 по активам. Таким образом, Связь-Банк с высокой вероятностью усилит позиции на рынке. А это выгодно не только ВЭБу, но и потенциальным клиентам и партнерам кредитного учреждения.