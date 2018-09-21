Наказали каждого: операторы «большой четвёрки» оштрафованы за роуминг

Москва, , 12:37 — REGNUM Операторы сотовой связи поплатились за монопольно высокие цены на национальный роуминг. Все компании «большой четвёрки» — «Вымпелком», «Мегафон», МТС и Tele2 наказаны рублём.

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Как уточнил заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолзин, на каждого оператора связи наложены штрафы в сумме порядка 750 тысяч рублей. А штрафы по делам о внутрисетевом роуминге будут назначены позже.

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Как сообщало ИА REGNUM, предупреждение о необоснованно высоких ценах на внутрисетевой роуминг в адрес «большой четвёрки» поступило от ФАС в середине лета 2017 года. Согласно документу, «Вымпелком», «Мегафон», МТС и Tele2 должны были до 15 декабря 2017 года устранить эти нарушения. Ранее в отношении сотовых операторов были возбуждены уголовные дела. Об отмене этого вида роуминга по России все игроки рынка заявили в августа 2018 года.

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