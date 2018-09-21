Правительство уточняет правило нулевого НДС для ТОР во Владивостоке

Москва, , 12:41 — REGNUM Законопроект об уточнении правил льготного налогообложения резидентов территории опережающего развития и свободного порта Владивосток правительство внесло в Госдуму, передаёт корреспондент ИА REGNUM 21 сентября.

Как отмечают авторы инициативы, сегодня Налоговый кодекс РФ предлагает исчерпывающий перечень случаев, при которых возможна нулевая ставка налога на добавленную стоимость (НДС). Один из этих случаев — реализация товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны.

Однако в законе возникли правовые пробелы: так, например, закон о территории опережающего социально-экономического развития и свободного порта Владивосток позволяет резидентам ТОР помещать товары под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, но Налоговый кодекс это не прописывает.

«Возникший правовой пробел затрудняет применение налоговой ставки 0 процентов по налогу на добавленную стоимость резидентам территорий опережающего социально-экономического развития и свободного порта Владивосток в случае помещения ими товаров под таможенную процедуру свободной таможенной зоны», — отмечают в правительстве.

Авторы законопроекта предлагают устранить возникшую проблему, добавив резидентов ТОР во Владивостоке в список тех, кто может не платить НДС за размещение товаров под таможенную процедуру свободной таможенной зоны. Кроме того, правительство также предлагает расширить список документов, представляемых налогоплательщиками для получения нулевой ставки НДС.