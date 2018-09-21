Динамика цен на нефть станет ясна после заседания ОПЕК+

Москва, , 12:30 — REGNUM Начавшееся 18 сентября восходящие ралли ценовых котировок закончилось 20 сентября окриком из Белого дома в виде послания Дональда Трампа в Twitter странам ОПЕК: «немедленно снизить цены на нефть». Нефть марки WTI развернулась возле ценового уровня $71,50, а Brent у $80 за баррель. Это уже не первая манипуляция Американского президента нефтяными котировками через послания в Twitter, заявил корреспонденту ИА REGNUM трейдер-аналитик компании «ФинИст» Денис Лисицын.

«Напрашивается вывод, что Трампу крайне важно, чтобы нефть не превышала WTI $72 доллара за баррель, Brent $80, и пока эти ценовые уровни не будут пробиты, движение цены вверх невозможно и каждый раз при подходе цены к этим значениям будет выходить соответствующая новость, которая будет разворачивать цену в противоположную сторону, но ненамного, в пределах $6−7, то есть. до уровня WTI $65−66, Brent $75−74 за баррель», — считает эксперт.

Этому есть свои объяснения: во-первых, скоро выборы в конгресс США и Трампу нужен дешёвый бензин, поэтому рост цен на нефть искусственно сдерживают. Во-вторых, низко не дают упасть, так как себестоимость добычи сланцевой нефти, добываемой в США достаточно высокая.

«23 сентября в Алжире пройдёт заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, где будет решаться дальнейшее взаимодействие по договору о сокращении добычи нефти. Ранее Россия и Саудовская Аравия согласовали продление венского соглашения на бессрочной основе. Ещё одной ключевой темой заседания станет распределение квот между странами в рамках июньского решения о восстановлении добычи на 1 млн баррелей в сутки. Реакция нефтяного рынка на встречу будет ясна 24 сентября, после этого можно будет сделать более точный прогноз по направлению движения ценовых котировок на нефть», — отметил Лисицын.

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