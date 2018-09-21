«Все преобразования в стране должны вести к прогрессу»

Махачкала, , 12:07 — REGNUM Время для пенсионной реформы назрело. Это повлечет за собой повышение пенсий и, соответственно, повышение благосостояния пенсионеров, а также пенсионная реформа позволит повысить трудоспособный возраст, заявил корреспонденту ИА REGNUM доктор экономических наук, врио директора Института социально-экономических исследований ДНЦ РАН, заслуженный экономист Республики Дагестан Шихрагим Кутаев.

По статистике, продолжительность жизни из года в год растет. В будущем будет повышаться уровень медицины, качество предоставляемых услуг, в свою очередь, и условия жизни граждан будут улучшаться.

«Повышение пенсионного возраста — это непростой шаг, это выверенное решение руководства страны. Президент РФ Владимир Путин сделал анализ экономической ситуации, объяснил, для чего это нужно. Раз глава государства принял такое решение, значит, время пришло. Хотелось, чтобы все преобразования в стране вели к прогрессу, к улучшению качества жизни людей. Повышение пенсионного возраста будет постепенным, за это время и другие сферы и инфраструктуры будут развиваться параллельно, чтобы поддерживать и улучшать благосостояние народа», — высказал свое мнение Кутаев.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»