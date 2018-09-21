Доллар склонен к снижению

Москва, , 11:41 — REGNUM В последние несколько дней наблюдается значительный рост фондовых индексов и долговых рынков всех стран с развивающимися экономиками. Предпосылкой этому послужили оптимистичные настроения инвесторов, у которых без явных на то причин резко вырос спрос на рисковые активы. Американская валюта в такие периоды склонна к снижению, что мы и наблюдали всю текущую неделю по индексу доллара (DX), который опустился с 94,50 до 93,50, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик компании «ФинИст» Альберт Кятов.

Динамика долгового рынка также оказывала поддержку рублю на протяжении всей недели, индекс государственных облигаций RGBI вырос с отметки 132 до 134. Но текущий рост не стоит рассматривать как разворот, это скорее не более, чем коррекция к недавнему падению и вывод средств со стороны нерезидентов может скоро продолжиться.

«Если рассматривать локальные факторы, способные повлиять на динамику российской валюты в ходе сегодняшних торгов, то стоит отметить возможное закрытие коротких позиций по доллару. То есть трейдеры, работавшие на понижение в паре USD/RUB могут начать фиксировать прибыль, полученную за неделю, это приведет к откату и росту доллара к рублю. Учитывая то, что индекс доллара подошел к сильному уровню поддержки, вероятность отскока доллара по отношению ко всем валютам очень высока. От текущих отметок на паре USD/RUB 21 сентября возможен рост до конца торговой сессии до уровней 66,30−66,50», — полагает эксперт.

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