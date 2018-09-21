Кудрин призвал ужесточить выделение денег на строительство в регионах

Москва, , 11:37 — REGNUM Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил не выделять деньги из бюджета на строительство новых объектов в российских регионах, пока не будут завершены аналогичные старые, по которым были сорваны сроки. Об этом 21 сентября сообщают «Известия».

По его словам, данная мера позволит сократить количество долгостроев и снизить уровень коррупции в этой сфере. В настоящее время готовится соответствующее предложение для правительства РФ, добавил он.

По данным Счетной палаты, на сегодняшний день в России насчитывается около 12,1 тыс. незавершенных объектов, которые строятся за счет федерального бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, в субъектах Северо-Кавказского федерального округа находятся в недостроенном состоянии более четырех тысяч объектов. Общая сумма денежных средств, направленных на их строительство, составляет более 160,7 млрд рублей, в том числе 88,3 млрд рублей, выделенных из федерального бюджета на возведение 1531 объекта.

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