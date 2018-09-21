В США стало меньше бедных — но есть нюанс

Вашингтон, , 11:30 — REGNUM Правительственные программы по борьбе с бедностью действительно приносят результат — с одной важной поправкой, пишет в своем твиттере американский конгрессмен Барбара Ли, комментируя новые данные Бюро переписи населения о снижении уровня бедности в США.

Приводя статистические данные, издание Vox сообщает:

«С одной стороны: 2,4 миллиона человек получили работу на полный рабочий день, средний доход домохозяйств повысился, а уровень бедности немного снизился. С другой стороны: женщины по-прежнему зарабатывали около 80 центов за каждый доллар, заработанный мужчиной, доходы росли медленнее, чем в предыдущие два года, и этот рост доходов в основном приносил пользу самым богатым 10 процентам семей США».

Конгрессмен Ли приводит объяснение такого двойственного положения:

«Социальное обеспечение, продовольственные талоны, жилищные субсидии и другие средства к существованию спасли 44 миллиона американцев от нищеты в прошлом году. Программы по борьбе с бедностью работают. А знаете, что не работает? Экономика просачивания, которая позволяет миллиардерам копить богатство и платить их работникам бедняцкие зарплаты».

За экономику просачивания (теорию о том, что снижение налогов для богатых повлечет рост занятости и, соответственно, пользу бедным) Дональда Трампа упрекала два года назад на дебатах Хиллари Клинтон, говорившая, что экономическая программа Трампа, предусматривающая сокращение налогов для богатых и корпораций, несостоятельна.

«Я собираюсь снизить налоги от 30 до 50% — и это создаст новые рабочие места у нас в стране, такого прироста рабочих мест мы не наблюдали со времен Рональда Рейгана, и я собираюсь сделать это. Компании вернутся! Капитал вернётся, и мы не дадим чужому капиталу красть наши рабочие места», — говорил тогда Трамп.