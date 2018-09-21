Закупки инсулина Минздравом Башкирии обернулась уголовным делом

Уфа, , 11:21 — REGNUM В Башкирии следственные органы проверяют деятельность управление материально-технического обеспечения регионального министерства здравоохранения. В поле зрения правоохранителей ведомство попало из-за халатности должностных лиц. Как сообщили ИА в пресс-службе регионального управления СКР 21 сентября, материалы, которые легли в основу уголовного дела, поступили из прокуратуры.

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Поподом для уголовного преследования пока ещё неустановленных сотрудников ведомства стали закупки лекарственного препарата «Инсулин гларгин» для обеспечения отдельных групп населения. По данным следствия, в 2018 году управление материально-технического обеспечения Минздрава Башкирии провело 67 однотипных электронных аукционов на общую сумму свыше 32 млн рублей.

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При этом, как отметили в СКР, закупки лекарственного препарата фактически образуют единую сделку, раздробленную на 67 закупок, проведенных в короткий промежуток времени. Это не позволило применить оптовые надбавки к отпускным ценам производителей, что, согласно законодательству, осуществляется при сумме закупок не более 10 млн рублей. В результате стоимость закупаемого препарата возросла более чем на 2,5 млн рублей, что причинило бюджету республики крупный ущерб.

В настоящее время следователи устанавливают причастных к халатности сотрудников управления, устанавливаются все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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