ФАС раскритиковала предложение ограничить госзакупки иностранных вин

Москва, , 10:37 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не согласна с возможным ограничением государственных закупок иностранных вин. Такое предложение ранее озвучило Министерство сельского хозяйства РФ.

Подробнее: Минсельхоз предлагает ограничить государственные закупки иностранных вин

В антимонопольном ведомстве уверены, что запретительные меры для одних участников рынка не могут способствовать развитию других, в данном случае отечественных производителей. По словам заместителя начальника контрольно-финансового управления ФАС Наталии Исаевой, меры поддержки последних не должны сводиться к запрету участия в конкурентных процедурах для иностранных производителей аналогичных товаров.

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Она добавила, что из-за отсутствия конкурентов у производителя может пропасть стимул совершенствовать свою продукцию, в конечном итоге пострадает потребитель.

Как сообщало ИА REGNUM, Минсельхоз РФ предложил ограничить закупки иностранных вин для государственных нужд. Речь идёт об игристых и ликёрных винах, а также фруктовых (плодовых). В ведомстве пояснили, что эти виды винодельческой продукции «в достаточных объёмах» производятся на территории России и других стран Евразийского экономического союза. Поэтому запретить приобретение импортных вин в рамках госзакупок может стимулировать российский бизнес.

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