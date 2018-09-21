В Оренбуржье введен карантин из-за инфекционной вспышки среди коров

село Уртазым, Оренбургская область, , 10:28 — REGNUM В Кваренском районе Оренбургской области выявлен очаг такого инфекционного заболевания, как пастереллез. В настоящее время согласно распоряжению минсельхоза региона на ферме введен карантин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве.

Ограничительные мероприятия действуют в границах пастбищных угодий земель паевого фонда, арендованных у дольщиков животноводом. Территория, где зафиксирована вспышка заболевания, признана неблагополучным пунктом.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Уртазымского сельсовета, болезнь зафиксирована у коров. От пастереллеза погибли четыре живтоных. В самом селе карантин не вводился, поскольку ферма находится в отдалении от населенного пункта.

Согласно распоряжению минсельхоза Оренбуржья, ограничительные мероприятия установлены с 20 сентября на 14 дней после поголовной вакцинации животных и последнего случая заболевания пастереллезом, а также проведения комплекса организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий и заключительной дезинфекции.

Введен запрет на вывоз за пределы хозяйства животных для племенных и пользовательных целей (за исключением вывоза на мясокомбинаты клинически здоровых животных); использование мяса и мясопродуктов вынужденно убитых животных в хозяйстве, а также реализацию молока от больных животных в необеззараженном виде. Запрещено пасти животных неблагополучной группы и поить их из открытых водоемов; выносить из помещений неблагополучной фермы инвентарь, оборудование и любые другие предметы, а также грубые, сочные и концентрированные корма.

Добавим, пастереллёз является инфекционной болезнью, которая поражает кишечник, лёгкие и жизненно важные системы организма. Профилактика пастереллеза — это, в первую очередь, ветеринарный контроль за животноводческими фермами. Павших от пастереллеза животных рекомендовано утилизировать и не использовать в пищу.

Человек может заразиться от животных, чаще всего собак и кошек, при укусах и нанесении царапин. После укуса, царапины следует немедленно промыть рану и обработать раствором перекиси водорода.