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АСВ выделило 20 млрд рублей на санацию крымского Генбанка

Экономика

Из указанной суммы львиная доля средств была направлена на покрытие дисбаланса

Москва, 21 сентября 2018, 10:28 — REGNUM  На санацию работающего в Крыму Генбанка было выделено порядка 20 млрд рублей. Средства были предоставлены Агентством по страхованию вкладов (АСВ), пишут «Ведомости».

Согласно данным банковской отчетности, пишет издание, из 20 млрд рублей почти 5 млрд были направлены на повышение капитализации кредитного учреждения, еще 4 млрд пошли на поддержание ликвидности, а оставшаяся сумма покрыла дисбаланс.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля Центробанк РФ обновил план санации Инвестторгбанка. В сообщении регулятора отмечается, что в обновлённой редакции плана финансового оздоровления не предусмотрено «увеличение общего объёма финансирования, предоставленного на санацию» кредитной организации.

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Банковское дело
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