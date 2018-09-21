Удар в самое уязвимое место — Венгрия отомстила Украине: обзор энергетики

Андрей Стеценко, , 12:12 — REGNUM

Газ

Согласно данным компании «Укртрансгаз» (оператор украинской газотранспортной системы), запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 18 сентября (последняя доступная на сегодня статистика) составили 15,595 млрд кубометров. Таким образом, запасы природного газа в ПХГ с 9 сентября выросли на 443 млн кубометров, т. е. темпы закачки в эти дни составляли в среднем 49 млн кубометров в сутки. К началу отопительного сезона Киев рассчитывает накопить минимум 17 млрд кубометров топлива.

Пока Германия последовательно отстаивает сохранение транзита по украинскому маршруту, всё меньше стран этого хотят. 18 сентября Москву с визитом посетил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который выразил просьбу получать российский газ через ответвление «Турецкого потока».

«Нам удалось договориться о поставках газа и на 2020 год. Президент (России) говорит, что, когда с юга пойдет газопровод, он может прийти и в Венгрию. Нам бы хотелось, чтобы он проходил через Венгрию, и я серьезно попросил президента, чтобы он подумал об этой возможности», — заявил Орбан.

Предварительное согласие на это представитель Будапешта уже получил.

Напомним, что Венгрия — уже не первая страна, которая стремится отказаться от украинского маршрута. Летом такое же желание выражала и Молдавия. Это не такие уж большие объёмы — 4 млрд кубометров в год у России покупает Венгрия и 2−2,5 млрд — Молдавия. Однако для Украины в ее нынешнем положении важны любые объёмы.

Напомним, что и без того непростые отношения Украины и Венгрии окончательно испортились после принятия Верховной радой нового закона об образовании, в соответствии с которым обучение в школах проводится только на украинском языке. Венгрия считает данный закон ущемлением прав венгров, живущих в Закарпатье, и всячески досаждает Киеву по этому поводу, однако энергетический удар явно будет самым чувствительным.

Глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев, выступая на форуме «Ялтинская восточная стратегия YES-2018», заявил, что компания уже в ближайшее время (октябрь) собирается выпустить еврооблигации на сумму 0,5−1 млрд долл. Полученные таким образом средства якобы «будут вложены в развитие».

Эксперты живо откликнулись на это заявление Коболева. Так, экономист Виктор Скаршевский в Facebook вспоминает недавний полугодовой отчёт «Нафтогаза», где топ-менеджмент бахвалится прибылью. Эксперт задаётся вопросом: зачем же компании с такой прибылью кредиты? Оказывается, дело в том, что в октябре — декабре подходит срок выплаты дивидендов за 2017 год. «Нафтогазу» предстоит перечислить государству 630 млн долл. Вернее, их должны были заплатить ещё раньше, но летом «Нафтогаз» получил от правительства отсрочку. Такое вот «развитие».

В свою очередь член набсовета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук уверен, что кредит компания намерена направить на захват газовых сетей, поскольку иных целей попросту нет:

«На данный момент компания «Нафтогаз» не нуждается в выпуске еврооблигаций. Не существует ни критической финансовой, ни производственной необходимости привлечения 0,5−1 млрд долл. Компания не проводит инвестиционную деятельность на зарубежных рынках и не имеет планов развития внутренних сегментов газового рынка Украины. «Нафтогаз» декларирует формальную прибыль — 1,5 млрд долл. В то же время имеющаяся информация свидетельствует, что «Нафтогаз» пытается использовать выпуск еврооблигаций для продолжения политики захвата газовых сетей», — анализирует специалист.

Кроме того, он делает намёк на то, что руководство компании коррумпировано — за пять лет пользования такими ненужными еврооблигациями придётся заплатить как минимум 250 млн долл».

Правительство Украины на переговорах с МВФ достигло предварительного соглашения. Его суть — цена на газ для населения повысится до уровня импортного паритета, как это и зафиксировано в меморандуме МВФ, подписанном ещё в марте 2017 года. Впрочем, Украина всё-таки добилась послабления, поскольку произойдёт это не одномоментно, а в течение 2018−2019 гг. Таким образом, своей главной цели — отсрочить повышение на период после избирательных кампаний, украинские власти не добились.

Прочие детали соглашения пока не разглашаются. Так пока непонятно, во сколько приёмов будут повышать цены на тепло и газ. 19 сентября министр социальной политики Андрей Рева в эфире телеканала NewsOne подтвердил, что окончательного решения по цене пока нет.

Однако эксперты уже примерно просчитали возможный график. Так, Юрий Корольчук в эфире «Обоз TV» рассказал, что первого повышения следует ждать уже в октябре — до 8,5−9 тыс. грн за тысячу кубометров (сейчас население Украины платит 6,9 тыс. гривен за тысячу кубометров, это примерно в 6−9 раз больше, чем платили до т.н. «евромайдана»). Т. е. в пределах ранее озвученных договорённостей (+23,5−25%). А вот с 9 до 12−13 тыс. грн повысят уже после окончания отопительного сезона.

Согласно официальным данным, в январе — июле Украина импортировала 5,3 млрд кубометров газа, заплатив за это 1,5 млрд долл.

Кризис ЖКХ

Украина в целом готова к отопительному сезону, но есть точечные проблемы — так кратко охарактеризовал ситуацию министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко в ходе тематической пресс-конференции. И проблемы эти есть у четырех городов, один из которых — столица. Так, правый берег Киева до сих пор сидит без горячей воды, хотя мэр города Виталий Кличко клятвенно заверял, что мыться в тазиках киевляне перестанут уже 15 сентября.

Причина всё та же: из-за того что Киев решил вернуть теплосети в коммунальную собственность и назначить присматривать за ними коммунальную компанию, возникла необходимость их передачи на баланс города. В ходе передачи обнаружился долг в размере 5 млрд грн. Всё лето «Киевэнерго», городские власти и «Нафтогаз Украины» разбирались, кто кому должен. В сентябре город, наконец, признал долг за собой (собственно, это было очевидно с самого начала). Однако теперь город и поставщик газа спорят о сумме долга, а люди до сих пор сидят без горячей воды.

Электроэнергия

По состоянию на 18 сентября суммарные запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ Украины достигли 1,977 млн тонн (+61 тыс. тонн с 10 сентября). Это значительно (+337 тыс. тонн) больше, чем на аналогичную дату в прошлом году, так что веерные отключения электроэнергии стране пока не грозят.

Нацкомиссия по регулированию энергорынка и рынка коммунальных услуг (НКРЭКУ) предлагает внедрить на Украине модель энергорынка, сильно напоминающую сегодняшний газовый рынок. Во-первых, перекрёстное субсидирование (тариф для населения меньше за счёт повышенного тарифа для бизнеса) отходит в прошлое — НКРЭКУ выступает за повышение бытового тарифа большей части жителей Украины. Вместе с тем предлагается внедрить механизм специальных обязательств — нечто вроде того, что пока существует у «Нафтогаза». Правда, последний сегодня поставляет газ по спецобязательствам для всех бытовых потребителей. А поставщики электроэнергии будут поставлять «социальное электричество» адресно, (вероятно, предполагается компенсация потерь из бюджета до какого-то минимального уровня потребления).

Основная проблема этих благих намерений в том, что «социально незащищённые группы населения» — слишком общая и динамичная формулировка. Правительство постоянно ужесточает нормы бедности, а значит, всегда может утверждать, что на 100% покрывает потребности этих групп в помощи.

Судьба скандальной формулы «Роттердам+», от которой так зависит работа всей тепловой энергетики Украины, всё ещё находится под вопросом. Законопроект, в котором содержатся предложения о корректировке формулы, будет рассматриваться в парламенте. Помимо уменьшения расчётной стоимости угля (станциям и сегодня не полностью возмещают затраты на топливо, о чем говорилось в прошлом обзоре), в законопроекте содержится норма об увеличении рентных платежей (в 3,5−6,5 раза от текущих значений). Причём повышенная рента ляжет в основном на частные шахты, тогда как государственные (большинство из них дотационные) будут платить практически нулевую ставку.

Битва за деньги энергорынка ведётся не только на законодательном поле. В последнем обзоре атомной энергетики мы говорили об очередной провальной попытке атомщиков добиться для себя увеличения тарифа.

Глава Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус утверждает, что требования атомщиков и гидроэнергетиков не были удовлетворены из-за лоббизма компании ДТЭК (крупнейший частный энергохолдинг на Украине, принадлежит олигарху Ринату Ахметову):

«…Это ДТЭК «сбил» повышение тарифов для государственных «Энергоатома», «Укрэнерго», «Укргидроэнерго». Ведь тогда немного бы уменьшился тариф ТЭС. Аргументы стандартные — шахтёры будут без зарплаты, склады — без угля, а вы — без света (веерные отключения)».

Как уже отмечалось, и недофинансирование «Энергоатома», и борьба (якобы) защитников «Энергоатома» с формульным ценообразованием тепловой энергетики — одинаково опасны для энергорынка Украины. Однако вместе с экспертами вроде Геруса приходит и третья опасность: проблемы энергетики начинают использовать для политической борьбы или сведения личных счетов. И даже больше. Те, кто пытается сегодня доказать, что в проблемах украинской энергетики виноват владелец ДТЭК Ринат Ахметов, делают для её разрушения не меньше тех, кто довёл её до сегодняшней ситуации. Ведь они загоняют проблему вглубь и уводят фокус внимания от правильных решений.

Очередь желающих нажиться на самом высоком в Европе тарифе для альтернативных источников энергии не иссякает. Литовская энергетическая группа E energija намерена вложить 150 млн евро в строительство ветропарка на северо-западе Украины. Сами работы начнутся весной 2020 года. Видимо, в компании решили дождаться смены власти и окончания избирательного периода.

Примечательно, что один из акционеров этой компании — ЕБРР. Строительство ещё не началось, а ЕБРР уже активно защищает интересы инвестора. Так, банк предостерегает Украину от ретроспективного изменения «зелёного тарифа»:

«…Инвесторы, которые уже вложили средства в определенные проекты, не должны оказаться в ситуации, когда они потеряли все свои средства, все свои инвестиции за одну ночь. Нужно сказать, что к определенной дате, если вы отвечаете конкретным требованиям, вы получите зеленый тариф. Таким образом, вы не меняете то, что у вас уже есть», — цитирует издание «Главком» директора Департамента электроэнергетики ЕБРР Гарри Бойд-Карпентера.

Украина продолжает наращивать доход от экспорта электроэнергии: в январе — августе он достиг 213,4 млн долл. (+21% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года). При этом почти 60% выручки Украина получила от Венгрии, 23% — от Польши и ещё 15% — от Молдавии.

В министерстве экономического развития подсчитали ежегодные потери Украины от недостаточной энергоэффективности. По словам директора департамента промышленной политики министерства Александра Черных, они достигают 1,5 млрд долл.

Уголь

Председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил, что с начала месяца продолжается акция протеста на шахте «Волыньуголь». Причины для протеста уже традиционны.

«Кроме погашения задолженности заработной платы, горняки требуют уволить и.о. гендиректора ГП «Волыньуголь» Андрея Пилипюка, который является ставленником «смотрящего» Андрея Венгрина на шахтах Волыни. Не исключено, что горняки шахты «Бужанская» вскоре тоже начнут протест. Задолженность по зарплате составляет около 50% еще за июль месяц», — отмечает Волынец.

Хватает у шахты и других проблем. Так, на её складах скопилось 7,5 тыс. тонн угля. Продать его пока не удаётся, а температура угля растёт — есть риск самовозгорания. К тому же у шахты закончилось разрешение на работу от Госслужбы недр и геологии.

К протесту «Волыньугля» вскоре может присоединиться донбасский «Селидовуголь». По крайней мере глава тамошнего городского объединения Независимого профсоюза горняков Украины Виктор Трифонов 18 сентября начал очередную голодовку в здании минэнерго.

На модернизацию шахт в бюджете будущего года предусмотрено 2,3 млрд грн.

«Это ни о чем. По углю — нужно как минимум вдвое больше, а по энергоэффективности — в десять раз больше», — комментирует эти цифры директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Национальной академии наук Украины Валентин Землянский для издания «Страна.ua».

Отметим также, что эти 2,3 млрд грн выделяются не только на модернизацию, но и на ликвидацию шахт. В одном флаконе, как говорится.

По оценке народного депутата Валерии Заружко, средств на поддержку отрасли нужно ещё больше.

«…В общем выделено на 2019 год на 33 государственные шахты 1 миллиард 63 миллиона гривен на поддержку государственных шахт. Это огромнейшая проблема, потому что для нормальной реформы необходимо как минимум 7 миллиардов… При «бандитской» власти выделяли 15 миллиардов в год [52,5 млрд грн, если пересчитать на текущий курс гривны к доллару — Ред.] на поддержку угольной отрасли», — заявила она во время выступления в Верховной раде.

Юрий Корольчук приводит Украине примеры Китая и Турции — обе страны имеют рыночную экономику, что не мешает им поддерживать свою угледобывающую отрасль:

«С одной стороны, есть Великобритания, которая отказалась от импортного паритета, что привело к экономическому банкротству местной угольной отрасли. С другой стороны, есть Турция и Китай, где не просто действует импортный паритет, но и существует система поддержки отечественной угольной отрасли», — пишет он в своём блоге для издания «Новое Время».

Компания «ДТЭК-Энерго» отчиталась об увеличении добычи. По итогам января — августа добыча энергетического угля на её шахтах достигла 15,5 млн тонн (+2,5% к аппг). Директор по добыче угля «ДТЭК-Энерго» Михаил Барабаш уточняет, что в планах компании — добыть на 1,5 млн тонн больше, чем в прошлом году.

Если же считать с государственными шахтами, то добыча угля упала — до 18 млн тонн (-5,8%). Компенсирует дефицит Украина традиционно — импортом. В январе —августе она закупила за границей (преимущественно в России) 14,164 млн тонн угля (+2,95 млн тонн).

Нефть

Войнушки с Россией традиционно выходят боком самой Украине. Статистика говорит о том, что импорт нефтепродуктов через морские порты Украины в августе 2018 года сократился до 49 тыс. тонн (-19% к аппг). Причина довольно нестандартна: нефтеперевалочный комплекс Херсонского порта заблокирован российским судном «Механик Погодин». Который, в свою очередь, задержала украинская сторона. Всего же с начала года перевалка нефтепродуктов также сократилась, но не так стремительно — до 484 тыс. тонн (-5% к аппг).

Расходы на импорт нефти за период с января по август 2018 года достигли почти 289 млн долл. (+12,9% к аппг). За эти средства Украина приобрела 522,6 тыс. тонн сырой нефти и газоконденсата. Основная доля этой нефти (95%) — из Азербайджана. Кроме того, небольшие объёмы Украина завозила из Алжира и Ирана. Однако Иран вскоре прекратит поставки нефти на мировой рынок из-за санкций США.

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