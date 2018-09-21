В Чебоксарах открыли новый завод и протестировали комбайн

Чебоксары, , 10:03 — REGNUM 20 сентября в Чувашии практически в камерной обстановке произошло два события — выпустил первую партию продукции после смены собственника «Чебоксарский городской молочный завод» (ЧГМЗ), заводские испытания прошёл хмелеуборочный комбайн, который чувашские власти позиционируют как «первый в России», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Молочный завод в Чебоксарах, который был построен в 1957 году, за последние годы сменил несколько собственников. В 2016 году производственную площадку выкупил Саратовский молочный комбинат, сумма сделки не разглашается со ссылкой на коммерческую тайну. Инвестор отмечает, что выбор пал в первую очередь на Чувашию, так как «из республики уезжает огромное количество молока по различным регионам». Создание здесь предприятия по переработке молока позволит сократить не только транспортные расходы, но и максимально сохранить качество поставляемого сырого молока, которое сразу уходит на переработку. Поставщиков, кстати, на предприятии также не разглашают, ссылаясь на коммерческую тайну, но предлагают посмотреть на номера прибывающих фур с сырым молоком — во время открытия, к примеру, прибыли две машины с чувашскими номерами.

Общий объём инвестиций оценивается в 1,2 млрд рублей, из них в настоящее время вложено 500 млн рублей. На заводе установлена шведская линия по производству и розливу ультрапастеризованных продуктов мощностью 8 тыс. упаковок в час, что позволит в сутки перерабатывать до 130 тонн сырого молока. Власти отмечают, что с июня предприятие приняло на работу персонал численностью 60 человек, основной костяк — бывшие сотрудники завода.

«Руководство республики проявило интерес к компании, оказало неоценимую помощь в реализации проекта»,— подчеркнул директор ЧГМЗ Алексей Гирюк.

В частности, оперативно была решена одна из возникших проблем с энергопоставками. Как пояснил Гирюк, речь идёт о трансформаторной подстанции, где порядка 10% мощностей требуется для завода, остальное уходит на обслуживание города:

«Мы её обслуживаем, здесь вопросов нет. Но именно у данного поставщика (энергии) произошёл сбой, они мне насчитали потери за город и выставили сумму примерно 1 млн».

По его словам, после обращения к правительству региона в лице вице-премьера — министра экономики Владимира Аврелькина вопрос был решён, потери пересчитали.

Инвестор заверяет, что не боится конкуренции на внутреннем рынке региона, поясняя, что «данное предприятие не строилось именно для обеспечения нужд Чувашской Республики»: часть продукции будет уходить на экспорт. На это акцентировал внимание и глава Чувашии Михаил Игнатьев, отметив, что с реанимацией производства сократится вывоз сырого молока за пределы республики и расширится география поставок молочной продукции, в том числе в страны ближнего зарубежья. Поэтому производство ориентировано в том числе на продукты с длинным сроком жизни — от четырёх до шести месяцев.

Кроме того, 20 сентября прошли заводские испытания первого российского хмелеуборочного комбайна, собранного специалистами предприятия «Техмашхолдинг». По словам разработчиков, за основу взят принцип горизонтального очеса как наиболее компактный и достаточно эффективный. Власти Чувашии отмечают, что ситуация на мировом рынке хмеля и хмелепродуктов меняется в сторону увеличения спроса на ароматические сорта, в том числе производимые в Чувашии. И напоминают, что в хмелеводстве «действуют беспрецедентные меры государственной поддержки»: возмещается часть затрат на строительство и реконструкцию хмелешпалер, приобретение хмелеуборочного комбайна, производство хмеля при условии его реализации, также субсидируются работы по закладке хмельников и уходу за молодыми насаждениями.

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