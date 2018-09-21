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В оренбургских селах отмечен значительный рост числа новостроек

Экономика

В сельской местности за восемь месяцев 2018 года в строй ввели почти 220 тыс. квадратных метров, что превысило прошлогодний показатель почти на 50%

В оренбургских селах отмечен значительный рост числа новостроек
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Строительство

Оренбург, 21 сентября 2018, 09:53 — REGNUM  В Оренбургской области растут объемы строительства жилья. В целом за восемь месяцев 2018 года сдано 550,2 тыс. квадратных метров в новостройках. Показатель превысил прошлогодние объемы на 15,4%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Оренбургстате.

В структуре объемов индивидуального строительства львиная доля новостроек пришлась на сельскую местность. Индивидуальными застройщиками сдано в эксплуатацию 327,1 тыс. квадратных метров, что составило 160,4% к аналогичному периоду 2017 года. В этом объеме в сельской местности построено 219,7 тыс. квадратных метров, что на 48,9% больше показателя 2017 года.

Среди городов по объемам строительства и введению в строй жилья лидирует традиционно областной центр. В Оренбурге за восемь месяцев 2018 года построено 226,1 тыс. квадратных метров.

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Строительство жилья
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