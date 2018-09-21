Пятница, 21 Сентября 2018 года
10:27:46 МСК

В Ростове-на-Дону отремонтируют Театральную площадь – за 24 млн рублей

Экономика

Срок окончания ремонта – 15 ноября

Ростов-на-Дону, 21 сентября 2018, 09:28 — REGNUM  Ростовские власти решили обновить главную площадь областного центра — Театральную, принявшую в дни ЧМ-2018 болельщиков из разных уголков России и стран мира. На ремонт объекта выделено почти 24 млн рублей, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на документацию, размещённую на сайте госзакупок.

Заказчиком выступаетдирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры города-миллионника. Средства на проведение работ выделят из муниципальной казны.

Исполнитель госконтракта должен уложить новый асфальт взамен старого, вымостить тротуары плиткой, нанести дорожную разметку. Обновить главную площадь донской столицы необходимо в срок до 15 ноября текущего года.

ИА REGNUM напоминает, что в дни проведения чемпионата мира по футболу Театральную площадь Ростова-на-Дону посетили более 500 тыс. человек. По оценкам зрителей, роствоская фан-зона признана лучшим местом для просмотра футбольных баталий вне стадиона.

Читайте по теме: Почти 50 тыс. человек попрощались с ЧМ-2018 в ростовской фан-зоне FIFA

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Государственные закупки
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить